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У Житомирській області локалізували два осередки лісових пожеж

Новини » Надзвичайні події     22.04.2020 - 09:55
У Житомирській області локалізували два осередки лісових пожеж
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Обидва осередки знаходяться у Овруцькому районі

В Овруцькому районі Житомирській області локалізували два осередки пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, вогнеборцям вдалося локалізувати масштабну пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки у Виступовицькому лісництві.

"Силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 596 чоловік та 77 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 чоловіки особового складу та 16 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Також локалізована пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки поблизу села Острови. До гасіння залучено 137 осіб та 18 одиниць техніки.

Нагадаємо, однієї із причин масштабних пожеж, які виникли у Житомирській області, рятувальники називають пошкодження лінії електропередач.

Також повідомлялося про ліквідацію осередка пожежі у Чорнобильській зоні поблизу селища Корогод. У зоні відчуження досі є кілька осередків пожежі, зокрема, біля сіл Розсоха, Крива Гора та Рудьки-Буряківка.

Для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні задіяли гелікоптери Пожежі в Чорнобилі і Житомирській області тривають: карта
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