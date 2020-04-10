Президент запропонував Раді посилити відповідальність за підпал трави

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Зеленський пропонує ввести кримінальну відповідальність

Верховна рада повинна посилити покарання за підпал сухої трави в Україні. Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава держави привітав збільшення штрафів за спалювання сухої трави в Україні, а також запропонував парламенту ввести більш жорстке покарання за дане порушення.

"Я вітаю збільшення штрафів за спалювання сухостоїв до 6 тисяч гривень. В той же час я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - заявив він.

Зеленський розповів, що цього року кількість пожеж у природних екосистемах збільшилася на 30%, а вогнем було знищено близько 20 гектарів території.

"Це в 4 рази більше, ніж пожежі в українських лісах. Через ваше "байдуже" цілодобовим гасінням пожеж займаються 3,5 тис. людей та тисяча одиниць техніки ДСНС. Результати вашого "байдуже" було помітно навіть з супутників NASA", - додав президент.

У сьогоднішньому відеозверненні, присвяченому темі подолання COVID-19, Володимир Зеленський повідомив про те, що цього... Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за останню добу в Україні зафіксовано понад 500 пожеж в екосистемах та на відкритих територіях. Загалом з початку 2019 року рятувальники зафіксували понад 16 тисяч випадків загорянь в екосистемах.