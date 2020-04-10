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У Закарпатській області горів заповідник: палію повідомили про підозру

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 16:59
У Закарпатській області горів заповідник: палію повідомили про підозру
Фото: пожежа у "Долині нарцисів" (zak.gp.gov.ua)

Пожежа спричинила збитки на майже 650 тисяч гривень

У Закарпатській області повідомили про підозру чоловіку, який влаштував пожежу на території заповідника "Долина нарцисів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Закарпатської області.

Правоохоронці встановили, що 27 березня 49-річний мешканець міста Хуст умисно вчинив підпал на території заповідника. В результаті пожежі вигоріло близько 6,5 га сіножатей. Наступного дня чоловік знову підпалив суху траву в заповіднику, що спричинило знищення 2,5 га території з червонокнижними квітами.

"Сума заподіяних збитків Карпатському біосферному заповіднику ПНДВ "Долина нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря складає майже 650 тисяч гривень", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що дії чоловіка було кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 252 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення об’єктів природно-заповідного фонду шляхом підпалу, що спричинило тяжкі наслідки. Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області поліція вручила підозру чоловіку, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. Підозрюваний зізнався, що палив суху траву поблизу чорнобильського лісу, але пожежа стала не контрольованою.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін запропонував посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності. Кабмін передав законопроєкт на розгляд профільних парламентських комітетів. Планується ввести кримінальну відповідальність.

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Новини України пожежаЗакарпатська область
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