МОЗ про карантин: у разі різкого зменшення захворюваності завершимо раніше

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ розглядає перехід відразу до третього або четвертого етапу

У разі різкого зменшення захворюваності на коронавірус карантин в Україні може завершитися раніше, ніж заплановано урядом. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами головного санлікаря, у разі стрімкого зменшення кількості нових випадків коронавірусу Україна може перейти відразу до третього або четвертого етапу виходу з карантину в рамках плану Кабінету міністрів.

"Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, 24 квітня уряд оприлюднив план виходу України з карантину, введеного через спалах коронавірусу. План уряду складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Крім того, в уряді анонсували нові стандарти життя та соціальної поведінки після послаблення карантину. В уряді не виключають, що українці будуть змушені уникати великі скупчення людей, дотримуватися соціального дистанціювання, обробляти поверхні та користуватися засобами індивідуального захисту.