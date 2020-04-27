У Житомирській області локалізували вогнище пожежі

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В Олевському районі пожежа тривала з 23 квітня

Житомирській області рятувальники локалізували вогнище пожежі поблизу села Замисловічі Олевського району. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ в Facebook.

Повідомляється, що станом на ранок 27 квітня триває гасіння окремих осередків тління пеньків, трави і деревини.

"26 квітня о 14 годині 20 хвилин пожежу поблизу. Замисловічі Олевського району на території Пояскивского лісництва локалізовано. Станом на 7 годин 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини. До гасіння залучено 27 осіб і 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 2 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки", - повідомили в МВС.

Також, станом на ранок 27 квітня рятувальники надають допомогу в гасінні вогнищ тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини Словечанского лісництва. До гасіння залучено 626 осіб і 88 одиниця техніки.

Нагадаємо, у селі Замисловічі Олевського району тривав пожежа сухої трави, лісової підстилки та деревини з 23 квітня.

Також РБК-Україна писало, що у Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж в Лубянском, Паришивском, Дитяткивском і Денисовицком лісництвах. При цьому основні зусилля спрямовані на локалізацію двох вогнищ в селі Крива Гора і селах Рудьки і Буряківка.