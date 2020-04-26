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В Харківській області горить хвойний ліс

Новини » Надзвичайні події     26.04.2020 - 17:00
В Харківській області горить хвойний ліс
Фото лісова пожежа (dsns.gov.ua)

Наразі пожежу було локалізовано, а загрози верховому лісу немає

В Харківській області загоряння сухої трави та очерету поширилось на 20 га хвойного лісу. Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, поблизу селища Красний Кут Краснокутського району на території Володимирівського лісництва Гутянського лісового господарства трапилась пожежа в лісовому масиві. Однак спочатку загорілась суха трава та очерет на відкритій території, у результаті чого вогонь дістався до хвойного лісу.

Як зазначається, до моменту прибуття рятувальників, вогонь розповсюдився на загальну територію близько 20 га. До гасіння пожежі залучені 15 пожежних автоцистерн, 85 осіб особового складу ДСНС, 4 пожежні автоцистерни, 1 трактор та 21 працівник лісового господарства.

Наразі пожежу було локалізовано, а загрози верховому лісу немає.

Нагадаємо, в Житомирської області і Чорнобильській зоні рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління залишків деревини та сухої трави. До гасіння в Київській області залучили 1 050 осіб і 250 одиниць техніки. У Житомирській області до гасіння залучили 764 людини та 113 одиниць техніки.

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