До 70% інфікованих коронавірусом можуть не мати симптомів, - вчені

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Люди без симптомів можуть ще чотири тижні передавати вірус

Сигапурские вчені заявили, що 55-70% людей, інфікованих коронавірусом, не мають симптомів хвороби. Про це повідомив виконавчий директор Національного центру інфекційних захворювань Сінгапуру Лео Йі Сін, передає Straits Times.

Повідомляється, що дослідження, проведені в США, Китаї та Італії, показують, що інфіковані, які не мають симптомів, можуть ще протягом чотирьох тижнів передавати вірус.

Також Сін зазначив, що складність лікування коронавіруса додає те, що хворобу на початковому рівні проявляє себе як нешкідлива, з легкими симптомами, з-за чого хворі продовжують рутинні дії, тим самим продовжуючи інфікувати інших людей. Крім цього, COVID-19 можуть заразитися абсолютно всі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про можливий рецидив захворювання коронавірусом. Відзначається, що не всі люди, які одужують від коронавіруса, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням.

Зазначимо, станом на ранок 14 квітня у світі майже 2 млн осіб захворіли коронавірусом. Серед них близько 120 тисяч померли.