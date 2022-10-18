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Житомир после обстрела остался без света и воды

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Украина, Вторник 18 октября 2022 09:51
Житомир после обстрела остался без света и воды Фото: Житомир остался без света и воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Житомире после попадания в объект критической инфраструктуры нет света и воды. Детей просят забрать из школ и садиков после отбоя тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Сергея Сухомлина в Facebook .

"Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды. Больницы - на резервном питании", - сообщил он.

По его словам, отбоя нет. "Будьте в безопасности", - добавил он.

Кроме того, в горсовете Житомира попросили забрать детей из школ и садиков домой. "После сигнала отбоя - просьба забрать детей из школы и садиков! Очного обучения сегодня не будет! В связи с отсутствием электроэнергии - обеды в дошкольных учебных заведениях не будут приготовлены", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 18 октября в Киеве прогремели взрывы. Зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города.

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