Житомир после обстрела остался без света и воды

В Житомире после попадания в объект критической инфраструктуры нет света и воды. Детей просят забрать из школ и садиков после отбоя тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Сергея Сухомлина в Facebook .

"Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды. Больницы - на резервном питании", - сообщил он.

По его словам, отбоя нет. "Будьте в безопасности", - добавил он.

Кроме того, в горсовете Житомира попросили забрать детей из школ и садиков домой. "После сигнала отбоя - просьба забрать детей из школы и садиков! Очного обучения сегодня не будет! В связи с отсутствием электроэнергии - обеды в дошкольных учебных заведениях не будут приготовлены", - сообщили в пресс-службе.