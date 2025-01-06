Киев даже не в топ-5. Где в Украине самый дорогой проезд в транспорте

Многие областные центры Украины подняли стоимость проезда в городском транспорте в 2024 году. Однако многие города оставляют тарифы неизменными, а в Харькове людей вообще обеспечивают бесплатным общественным транспортом.

РБК-Украина узнало, сколько стоит проезд в общественном транспорте в областных центрах нашей страны и где придется заплатить больше всего.

Самая высокая стоимость проезда в Украине сегодня зафиксирована во Львове, где при условии наличного расчета одна поездка обойдется в 25 гривен. Однако если рассчитываться карточкой, то поездка обойдется гораздо дешевле.

Заплатить 21 гривну придется за поездку по одному из маршрутов в Сумах. В Одессе и Днепре максимальная цена за поездку в автобусах составляет 20 гривен. В Николаеве за проезд до отдаленных микрорайонов, таких как Малая Корениха, цена может достигать 20 гривен.

Винница

С 15 декабря 2024 года в Виннице начали действовать обновленные тарифы на перевозку пассажиров в городском транспорте. Стоимость проезда составляет: 12 гривен - в трамваях и троллейбусах; 15 гривен - в муниципальных автобусах.

Днепр

В городе с 3 января установлены новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Максимальная стоимость поездки в автобусах теперь составляет 20 гривен, а в электротранспорте и метро - 10 гривен.

Житомир

Стоимость проезда в общественном транспорте зависит от способа оплаты. В коммунальном транспорте с транспортной карточкой за одну поездку придется заплатить 8 гривен, банковской карточкой - 10 гривен, наличными - 15 гривен. В частных маршрутках с транспортной картой - 13 гривен, банковской картой - 14 гривен, наличными - 15 гривен.

Запорожье

Тарифы на проезд в общественном транспорте в городе обновили в июне 2024 года. За поездку на трамвае или троллейбусе, а также в коммунальном автобусе нужно заплатить 10 гривен. Для студентов стоимость составляет 10 гривен, а для учащихся действует скидка - 5 гривен. В частных маршрутках тарифы варьируются: на большинстве маршрутов стоимость проезда составляет 8 гривен, а на отдельных - 15 гривен.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске с 20 июня 2024 года действуют новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Если рассчитываться наличными, то за одну поездку придется заплатить 15 гривен, оплата банковской картой или через QR-код - 12 гривен, проезд с карточкой "Галка" - 10 гривен, для студентов с карточкой "Галка" - 8 гривен.

Киев

Стоимость проезда в общественном транспорте столицы зависит от количества поездок и вида транспорта. Цена за одну поездку составляет: 8 гривен - в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метрополитене; 15 гривен - в городской электричке.

Жители и гости столицы также имеют возможность приобрести проездной билет на месяц или половину месяца, как для одного вида транспорта, так и для нескольких одновременно.

Кропивницкий

В городе установлены следующие тарифы на проезд: троллейбус - 8 гривен, автобус - 10 гривен, маршрутное такси - 15 гривен. С перевозчиками заключены соглашения, которые регулируют применение этих тарифов.

Львов

Во Львове стоимость проезда в городском транспорте зависит от способа оплаты: 13 гривен - при оплате транспортной картой ЛеоКарт, 15 гривен - при оплате банковской картой или устройством с NFC, 25 гривен - при оплате наличными у водителя, 6,5 гривен - для студентов при оплате студенческой транспортной картой ЛеоКарт.

Николаев

В городе стоимость проезда в городском транспорте варьируется в зависимости от вида транспорта и способа оплаты: 8 гривен - в электротранспорте (трамвай, троллейбус), 7 гривен - при оплате через QR-код в электротранспорте, 12 гривен - в коммунальных автобусах, 15 гривен - в маршрутках частных перевозчиков.

Также для маршрутов в отдаленные микрорайоны действуют повышенные тарифы: 18 гривен - до Матвеевки (маршрут №54), 20 гривен - до Малой Коренихи.

Одесса

С 1 декабря 2024 года в Одессе поднялась стоимость проезда в городском транспорте. Теперь стоимость поездки в трамваях и троллейбусах составляет 15 гривен вместо предыдущих 8 гривен, а в маршрутках цена повысилась до 20 гривен. Изменились и тарифы на проездные билеты в электротранспорте.

Полтава

Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 10 гривен для поездки в троллейбусах и 12 гривен для коммунальных автобусов.

Ровно

Стоимость проезда в городском транспорте не менялась с августа 2022 года. В троллейбусах проезд составляет 8 гривен, а в маршрутках - 12 гривен.

Сумы

Стоимость проезда в маршрутках составляет 15 гривен. На маршруте № 51 в пределах города - также 15 гривен, а в село Песчаное и в обратном направлении - 22 гривны. Проезд в троллейбусе стоит 6 гривен. Бесплатная перевозка доступна для учащихся 1-4 классов, военнослужащих ВСУ и членов ДФТГ.

Тернополь

За проезд в городском транспорте придется заплатить 12 гривен при оплате через электронный билет "Социальная карта Тернополянина", 14 гривен - при использовании неперсонифицированного электронного билета, и 15 гривен - при оплате банковской картой, устройством с NFC или разовым билетом.

Ужгород

В Ужгороде с конца июня 2024 года поднялась цена на проезд в общественном транспорте - до 15 гривен за одну поездку.

Харьков

За проезд в городском транспорте Харькова в период войны отменили плату. Городской голова Игорь Терехов заявляет, что проезд будет бесплатным, пока есть возможности у городского бюджета.

Херсон

В последний раз тарифы на проезд в городском транспорте поднимали в 2022 году. С тех пор проезд в троллейбусах стоит 6 гривен, а во всех маршрутках - 8 гривен.

Хмельницкий

В троллейбусах проезд стоит 6 гривен при оплате электронным билетом и 7 гривен наличными. В автобусах и маршрутках стоимость проезда составляет 12 гривен.

Черкассы

Цена билета в городских троллейбусах составляет 10 гривен, а в маршрутках - 13 гривен.

Черновцы

Стоимость проезда в общественном транспорте составляет: 12 гривен в троллейбусах и 14 гривен в автобусах. Для учащихся цена проезда в автобусах составляет 7 гривен на период учебного года, при условии, что это не выходные и праздничные дни.

Чернигов

В городе стоимость проезда в маршрутках составляет 17 гривен при расчете наличными и 12 гривен при оплате через электронный билет.

Отметим, что Донецк и Луганск временно находятся под оккупацией, а административные функции перенесены в другие города.