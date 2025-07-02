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В Житомире произошел мощный взрыв на АЗС: что известно

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Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Вечером среды, 2 июля, вблизи города Житомир прогремел громкий взрыв. Происшествие произошло на АЗС.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Главное:

  • взрыв произошел около 18:00 вблизи Житомира;
  • пока о пострадавших не сообщалось;
  • трасса Киев-Житомир - перекрыта;
  • на месте работает ГСЧС и полиция.

Что известно о взрыве

Обновлено в 19:35

Глыбочицкий сельский голова Сергей Сокальский, в комментарии "Суспільному", заявил, что взрыв произошел на производственном складе одного из промышленных предприятий.

"Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", - сказал он.

Обновлено в 19:20

Как сообщили в полиции, происшествие произошло 2 июня около 18:00 вблизи села Березина Глыбочицкой общины.

"Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики", - говорится в сообщении.

Обновлено в 19:15

В городском совете Житомира подтвердили, что взрыв произошел на АЗС.

"Громада! На трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке", - говорится в сообщении.

Сейчас причины инцидента устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы.

Обновлено в 18:55

Как сообщают местные СМИ, вблизи Житомира, в районе села Глубочица, произошел масштабный пожар незадолго до которого местные жители слышали взрыв. Другие же СМИ пишут, что взрыв произошел в пределах села Березина.

Также сейчас известно, что на трассе Киев-Житомир образовалась автомобильная пробка. Движение в направлении столицы фактически парализовано.

На месте происшествия работают спасатели.

По состоянию на 18:40 источники издания подтверждают факт взрыва. Однако сейчас данные о происшествии устанавливаются.

Напомним, в ночь на 1 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак по Житомирской области, применив ударные дроны и ракеты.

В результате обстрела было повреждено около десяти объектов инфраструктуры, в частности частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданское предприятие

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