В Житомире произошел мощный взрыв на АЗС: что известно

Вечером среды, 2 июля, вблизи города Житомир прогремел громкий взрыв. Происшествие произошло на АЗС.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
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Обновлено в 19:35
Глыбочицкий сельский голова Сергей Сокальский, в комментарии "Суспільному", заявил, что взрыв произошел на производственном складе одного из промышленных предприятий.
"Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", - сказал он.
Обновлено в 19:20
Как сообщили в полиции, происшествие произошло 2 июня около 18:00 вблизи села Березина Глыбочицкой общины.
"Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:15
В городском совете Житомира подтвердили, что взрыв произошел на АЗС.
"Громада! На трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке", - говорится в сообщении.
Сейчас причины инцидента устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы.
Обновлено в 18:55
Как сообщают местные СМИ, вблизи Житомира, в районе села Глубочица, произошел масштабный пожар незадолго до которого местные жители слышали взрыв. Другие же СМИ пишут, что взрыв произошел в пределах села Березина.
Также сейчас известно, что на трассе Киев-Житомир образовалась автомобильная пробка. Движение в направлении столицы фактически парализовано.
На месте происшествия работают спасатели.
По состоянию на 18:40 источники издания подтверждают факт взрыва. Однако сейчас данные о происшествии устанавливаются.
Напомним, в ночь на 1 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак по Житомирской области, применив ударные дроны и ракеты.
В результате обстрела было повреждено около десяти объектов инфраструктуры, в частности частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданское предприятие
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