У Житомирі стався потужний вибух: що відомо

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак по Житомирській області, застосувавши ударні дрони та ракети.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено близько десяти об'єктів інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки, господарські споруди та цивільне підприємство

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