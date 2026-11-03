Графики не действуют. Где ввели аварийные отключения света после обстрела 3 ноября

После массированного ночного удара россиян в Киеве и ряде областей начали действовать аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго .

"Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях вынужденно применяются аварийные отключения. В течение дня ситуация может изменяться", - говорится в заявлении.

В Минэнерго отметили, что ночью и утром российские оккупанты нанесли массированный удар по украинской энергетике - в некоторых регионах атака продолжается. Атакованы энергетические объекты в 10 областях.

"Россия нанесла прицельные ракетные и дроновые удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также теплоэлектроцентралям. Только за прошедшие сутки враг целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру более 20 раз", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью