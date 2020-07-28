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У Житомирі скасують спецперепустки для проїзду в громадському транспорті

Житомир, Вівторок 28 липня 2020 12:30
У Житомирі скасують спецперепустки для проїзду в громадському транспорті
Фото: громадський транспорт Житомира (facebook.com sukhomlyn sergey)
Автор: Юлія Струк

Перепустки скасують з 1 серпня

У Житомирі скасовують спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Їх скасують з 1 серпня.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Він нагадав, що ця система діяла з квітня. В умовах жорсткого карантину їх запровадили, аби містяни, яким необхідно дістатись роботи, могли це зробити.

"З 1-го серпня відміняємо спецперепустки для проїзду в громадському транспорті... Щодо вартості проїзду. Без змін із 1 серпня залишається оплата транспортною карткою: 6 грн у маршрутці і 4 грн в електротранспорті", - зазначив міський голова.

При цьому він звернув увагу, що за готівковою оплатою тариф зміниться: 8 гривень - в маршрутках, 5 гривень - у тролейбусах.

"Щодо роботи дитячих розважальних центрів - намагатимемось посприяти їхньому відкриттю. Розглянемо це питання на засіданні виконкому", - додав Сухомлин.

Нагадаємо, з 1 липня Житомирська область послабила карантинні обмеження: відновили роботу торгово-розважальні центри і готелі, також дозволили проведення масових і спортивних заходів.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні у Житомирі посилювали карантинні заходи, оскільки три дні поспіль у місті фіксували зростання зараження коронавірусом.

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