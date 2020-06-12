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В Житомирі посилили карантин

Новини » Коронавірус     12.06.2020 - 22:10
В Житомирі посилили карантин
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Місцева влада запровадила перший етап посилення карантину

У Житомирі посилили карантинні заходи. Три дні в місті фіксували зростання зараження коронавірусом.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, місцева влада запровадила перший етап посилення карантину.

"В Житомирі, де три дні було погіршення, закрили вхід в ресторани в середину, закрили готелі. Це перший етап посилення заходів, який вони впровадили", - повідомив він.

Він також нагадав, що рішення про посилення карантинних обмежень приймає регіональна комісія у разі триденного перевищення показників.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав встановити причини різкого зростання захворюваності коронавірусом в Україні.

Крім того, у Львівській області продовжили карантин до 19 червня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЖитомирКоронавірускарантин
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