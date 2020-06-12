В Житомирі посилили карантин

Місцева влада запровадила перший етап посилення карантину
У Житомирі посилили карантинні заходи. Три дні в місті фіксували зростання зараження коронавірусом.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, місцева влада запровадила перший етап посилення карантину.
"В Житомирі, де три дні було погіршення, закрили вхід в ресторани в середину, закрили готелі. Це перший етап посилення заходів, який вони впровадили", - повідомив він.
Він також нагадав, що рішення про посилення карантинних обмежень приймає регіональна комісія у разі триденного перевищення показників.
Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав встановити причини різкого зростання захворюваності коронавірусом в Україні.
Крім того, у Львівській області продовжили карантин до 19 червня.
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Автор: РБК-Україна