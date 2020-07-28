В Житомире отменят спецпропуска для проезда в общественном транспорте

Фото: общественный транспорт Житомира (facebook.com sukhomlyn sergey)

Пропуска отменят с 1 августа

В Житомире отменяют спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Их отменят с 1 августа.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что эта система действовала с апреля. В условиях жесткого карантина их ввели, чтобы городские жители, которым необходимо было добраться на работу, могли это сделать.

"С 1 августа отменяем спецпропуска для проезда в общественном транспорте... Что касается стоимости проезда. Без изменений с 1 августа остается оплата транспортной карточкой 6 грн в маршрутке и 4 грн в электротранспорте", - отметил городской глава.

При этом он обратил внимание, что по наличной оплате тариф изменится: 8 гривен - в маршрутках, 5 гривен - в троллейбусах.

"О работе детских развлекательных центров - постараемся поспособствовать их открытию. Рассмотрим этот вопрос на заседании исполкома", - добавил Сухомлин.

Напомним, с 1 июля Житомирская область ослабила карантин: возобновили работу торгово-развлекательные центры и гостиницы, также разрешили проведение массовых и спортивных мероприятий.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне в Житомире усиливали карантинные меры, поскольку три дня подряд в городе фиксировали рост заражения коронавирусом.