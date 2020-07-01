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Житомир послабив карантин: відкриваються готелі та ТРЦ

Новини » Коронавірус     01.07.2020 - 10:55
Житомир послабив карантин: відкриваються готелі та ТРЦ
Фото: людина у масці (РБК-Україна)

Відсьогодні у регіоні скасовується низка обмежень

Житомирська область ухвалила рішення про послаблення карантину в регіоні. Дозволяється робота торгово-розважальних центрів та готелів, проведення масових та спортивних заходів.

Про це повідомили у Житомирській міськраді.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій. Зокрема, з 1 липня дозволяється робота:

  • поліклінік та амбулаторій за умови попереднього електронного запису (керівники лікарень мають обмежити контакти медперсоналу з відвідувачами віком 65+);
  • ТРЦ (крім дитячих розважальних зон, майданчиків та кімнат та з обмеженням часу роботи до 22:00);
  • закладів фізичної культури і спорту, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
  • готелів, хостелів.

Крім того, в області дозволили проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) заходів. Умови стандартні: не більше однієї особи на 5 кв.м площі на відкритому повітрі та з дотриманням соціальної дистанції не менш ніж 1,5 метри. Спортивні заходи поки що будуть проводитися без глядачів.

Нагадаємо, Житомирська область за всіма показниками відповідає вимогам для послаблення карантину.

За минулу добу у регіоні було зафіксовано лише 4 випадки коронавірусу.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Житомиркарантин
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