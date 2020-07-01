Житомир послабив карантин: відкриваються готелі та ТРЦ

Відсьогодні у регіоні скасовується низка обмежень
Житомирська область ухвалила рішення про послаблення карантину в регіоні. Дозволяється робота торгово-розважальних центрів та готелів, проведення масових та спортивних заходів.
Про це повідомили у Житомирській міськраді.
Відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій. Зокрема, з 1 липня дозволяється робота:
Крім того, в області дозволили проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) заходів. Умови стандартні: не більше однієї особи на 5 кв.м площі на відкритому повітрі та з дотриманням соціальної дистанції не менш ніж 1,5 метри. Спортивні заходи поки що будуть проводитися без глядачів.
Нагадаємо, Житомирська область за всіма показниками відповідає вимогам для послаблення карантину.
За минулу добу у регіоні було зафіксовано лише 4 випадки коронавірусу.
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Автор: Роман Калиниченко