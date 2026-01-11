ua en ru
Регионы РФ охватил финансовый кризис: разведка узнала, где худшая ситуация

Россия, Воскресенье 11 января 2026 13:36
Регионы РФ охватил финансовый кризис: разведка узнала, где худшая ситуация Фото: регионы России охватил финансовый кризис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские регионы входят в новый год со все более глубоким ощущением безысходности, а финансовое бремя быстро концентрируется там, где еще недавно формировалась опора экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, совокупность санкций, потеря внешних рынков и ухудшение мировой конъюнктуры обнажили структурную слабость региональных бюджетов РФ, которые больше не способны выдерживать даже базовые обязательства.

Наихудшая ситуация складывается в традиционно депрессивных субъектах - Калмыкии, Марий Эл и Псковской области.

Их модель выживания десятилетиями строилась на федеральных трансфертах, однако теперь эти потоки сокращаются, а доступ к кредитам стремительно сужается. Хроническая задолженность, отсутствие интереса инвесторов и снижение субсидий формируют предпосылки полноценного бюджетного кризиса без видимых путей выхода.

На этом фоне проблемы промышленных регионов лишь усиливают общую картину. Угледобывающие территории, в частности кемеровская область, в этом году станут одними из главных "минусов" для бюджета РФ.

Падение мировых цен на уголь, санкционное давление и окончательная потеря европейского рынка приводят к прогнозируемому сокращению валового регионального продукта (ВРП) на 4,1% и дефициту бюджета около 44 млрд рублей.

Хакасия оказалась в подобной ловушке: нерентабельные шахты сочетаются с зависимостью от цен на цветные металлы и ограниченными возможностями гидроэнергетики, где государственная "Русгидро" зажата между тарифным регулированием и лоббизмом металлургов.

Металлургические регионы также теряют опору. В Иркутской области падение цен на алюминий и уголь формирует прогнозируемый дефицит бюджета на уровне 40 млрд рублей, а затяжной кризис на предприятиях "Русала" не оставляет местным властям пространства для оптимизма.

В Вологодской области ситуацию дополнительно обостряет конфликт между губернатором Георгием Филимоновым и владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым - настолько, что экономисты фактически отказались от обновления прогнозов ВРП с 2024 года.

Отдельным давлением на федеральный бюджет становятся регионы со "специфическими рисками".

Так, Астраханская область ожидает падения ВРП на 2,1% с перспективой сохранения отрицательной динамики до 2028 года из-за истощения нефтегазовых месторождений и нехватки ресурсов для запуска новых.

Курская и Белгородская области, которые ранее выигрывали от приграничной торговли с Украиной, превратились в прифронтовые территории, полностью зависимые от дотаций.

В СВР отметили, что общая логика для регионов становится все жестче: рассчитывать на центр больше не приходится.

"Федеральный бюджет, ограниченный в ресурсах, сосредоточен на войне против Украины. Внутренний спрос не растет, денег у населения и инвесторов не прибавляется. Для российских регионов это означает одно - выживание без поддержки и без перспектив", - подчеркнули в разведке.

Обвал экономики в России

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика попала в ловушку проблемных кредитов, которые могут обвалить ее. Проблему признает даже российское правительство - фактически Кремль уже подтвердил большой шанс банковского кризиса и кризиса неплатежей в корпоративном секторе.

Ключевой фактор - скрытый рост проблемной задолженности. Даже с учетом реструктуризированных кредитов реальный объем проблемного долга уже превысил 11%, достигнув примерно 131 млрд долларов.

По данным разведки, с начала 2022 года агрессия против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 550 млрд долларов.

В целом расходы России на войну с 2021 года выросли почти вчетверо.

В СВР отмечают, что российская финансовая и институциональная система в целом все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.

Кроме того, российская экономика страдает не только из-за санкций и войны в Украине. Вечная мерзлота в критически важных для российской экономики регионах начинает таять - что угрожает важной инфраструктуре россиян.

Кроме того, в России разворачивается масштабный коммунальный коллапс, вызванный многолетним упадком инфраструктуры и переориентацией государственных средств на войну против Украины.

