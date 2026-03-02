Жилищные льготы для ветеранов: какую государственную поддержку могут получить УБД в марте

Украина в 2026 году продолжает стабильно сохранять государственную поддержку ветеранов в сфере жилья. Кроме скидки 75% на оплату жилья и коммуналки, в марте остается возможность получить денежную компенсацию за аренду.
По состоянию на март 2026 года в Украине до сих пор актуальна программа компенсаций для тех ветеранов, которые до сих пор не обеспечены собственным жильем. Реализация программы предусмотрена отдельным постановлением Кабинета министров Украины, а сами механизмы похожи на те, что ранее применялись к кадровым военнослужащим. Однако сейчас они распространены и на ветеранов, которые проходят этап адаптации к гражданской жизни.
Подать заявку могут:
Размер компенсаций пересматривается ежегодно с учетом изменений прожиточного минимума. В 2026 году суммы установлены по дифференцированному принципу: наибольшие выплаты предусмотрены для жителей городов-миллионников, в частности Киева, Львова и Одессы, тогда как в районных центрах и селах объемы помощи ниже.
Право на скидку для участников боевых действий предусмотрено статьей 12 закона о статусе ветеранов войны и их социальной защите. Оно касается не только оплаты газа и электроэнергии, но и расходов на управление многоквартирным домом, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по вывозу мусора.
Компенсация начисляется не на весь фактический объем потребленных ресурсов, а в пределах определенных социальных норм (21 кв.м. жилья на человека + 10,5 кв.м. на семью). Для жителей частных домов действуют отдельные условия: при отсутствии централизованного отопления льгота может применяться к закупке твердого топлива (в частности дров или брикетов) или сжиженного газа.
Самый оперативный способ получить такую скидку - через приложение "Дія" или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Возможность обращения с бумажным заявлением в ЦПАУ сохраняется, однако в таком случае рассмотрение, как правило, длится дольше.
Альтернативой длительному пребыванию в квартирной очереди остается механизм выплаты денежной компенсации на самостоятельную покупку жилья. Такой подход предусмотрен правительственными постановлениями №719 и №280.
В 2026 году первоочередное право на такую поддержку имеют:
Тем, кто уже находится на в очереди на жилье, рекомендуют уточнить свой статус в соответствующем реестре. В 2026 году бюджетные средства в первую очередь направляют тем заявителям, которые самостоятельно подобрали жилье для приобретения и подали документы на специальный счет в Ощадбанке для перечисления компенсации.
