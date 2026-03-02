Житлові пільги для ветеранів: яку державну підтримку можуть отримати УБД у березні

Україна у 2026 році продовжує стабільно зберігати державну підтримку ветеранів у сфері житла. Окрім знижки 75% на оплату житла та комуналки, в березні залишається можливість отримати грошову компенсацію за оренду.
Станом на березень 2026 року в Україні досі актуальна програма компенсацій для тих ветеранів, які досі не забезпечені власним житлом. Реалізація програми передбачена окремою постановою Кабінету міністрів України, а самі механізми схожі на ті, що раніше застосовувалися до кадрових військовослужбовців. Однак наразі вони поширені і на ветеранів, які проходять етап адаптації до цивільного життя.
Подати заявку можуть:
Розмір компенсацій переглядається щорічно з урахуванням змін прожиткового мінімуму. У 2026 році суми встановлені за диференційованим принципом: найбільші виплати передбачені для жителів міст-мільйонників, зокрема Києва, Львова та Одеси, тоді як у районних центрах і селах обсяги допомоги є нижчими.
Право на знижку для учасників бойових дій передбачене статтею 12 закону про статус ветеранів війни та їхній соціальний захист. Воно стосується не лише оплати газу та електроенергії, а й витрат на управління багатоквартирним будинком, водопостачання та водовідведення, а також послуг із вивезення сміття.
Компенсація нараховується не на весь фактичний обсяг спожитих ресурсів, а в межах визначених соціальних норм (21 кв.м. житла на особу + 10,5 кв.м. на родину). Для мешканців приватних будинків діють окремі умови: за відсутності централізованого опалення пільга може застосовуватися до закупівлі твердого палива (зокрема дров чи брикетів) або скрапленого газу.
Найоперативніший спосіб отримати таку знижку — через застосунок "Дія" або особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду. Можливість звернення із паперовою заявою до ЦНАПів зберігається, однак у такому разі розгляд, як правило, триває довше.
Альтернативою тривалому перебуванню в квартирній черзі залишається механізм виплати грошової компенсації на самостійну купівлю житла. Такий підхід передбачений урядовими постановами №719 та №280.
У 2026 році першочергове право на таку підтримку мають:
Тим, хто вже перебуває на в черзі на житло, рекомендують уточнити свій статус у відповідному реєстрі. У 2026 році бюджетні кошти на насамперед спрямовують тим заявникам, які самостійно підібрали житло для придбання та подали документи на спеціальний рахунок в Ощадбанку для перерахування компенсації.
