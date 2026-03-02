Житлові пільги для ветеранів: яку державну підтримку можуть отримати УБД у березні

Хто має право на компенсацію за оренду житла

Станом на березень 2026 року в Україні досі актуальна програма компенсацій для тих ветеранів, які досі не забезпечені власним житлом. Реалізація програми передбачена окремою постановою Кабінету міністрів України, а самі механізми схожі на ті, що раніше застосовувалися до кадрових військовослужбовців. Однак наразі вони поширені і на ветеранів, які проходять етап адаптації до цивільного життя.

Подати заявку можуть:

ветерани, чиє житло було знищене або залишилося на тимчасово окупованих територіях;

учасники бойових дій, які проходять довготривалу реабілітацію поза межами регіону постійного проживання;

військовослужбовці, нещодавно звільнені в запас, які не мають власної нерухомості за місцем своєї реєстрації.

Розмір компенсацій переглядається щорічно з урахуванням змін прожиткового мінімуму. У 2026 році суми встановлені за диференційованим принципом: найбільші виплати передбачені для жителів міст-мільйонників, зокрема Києва, Львова та Одеси, тоді як у районних центрах і селах обсяги допомоги є нижчими.

Знижка на комуналку для УБД

Право на знижку для учасників бойових дій передбачене статтею 12 закону про статус ветеранів війни та їхній соціальний захист. Воно стосується не лише оплати газу та електроенергії, а й витрат на управління багатоквартирним будинком, водопостачання та водовідведення, а також послуг із вивезення сміття.

Компенсація нараховується не на весь фактичний обсяг спожитих ресурсів, а в межах визначених соціальних норм (21 кв.м. житла на особу + 10,5 кв.м. на родину). Для мешканців приватних будинків діють окремі умови: за відсутності централізованого опалення пільга може застосовуватися до закупівлі твердого палива (зокрема дров чи брикетів) або скрапленого газу.

Найоперативніший спосіб отримати таку знижку — через застосунок "Дія" або особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду. Можливість звернення із паперовою заявою до ЦНАПів зберігається, однак у такому разі розгляд, як правило, триває довше.

Грошова компенсація замість багаторічного очікування житла

Альтернативою тривалому перебуванню в квартирній черзі залишається механізм виплати грошової компенсації на самостійну купівлю житла. Такий підхід передбачений урядовими постановами №719 та №280.

У 2026 році першочергове право на таку підтримку мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни 1-2 груп;

учасники бойових дій із числа внутрішньо переміщених осіб;

родини загиблих військовослужбовців.

Тим, хто вже перебуває на в черзі на житло, рекомендують уточнити свій статус у відповідному реєстрі. У 2026 році бюджетні кошти на насамперед спрямовують тим заявникам, які самостійно підібрали житло для придбання та подали документи на спеціальний рахунок в Ощадбанку для перерахування компенсації.