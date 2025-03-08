Жилье в Варшаве. Сколько стоят квартиры и где самые выгодные предложения: обзор рынка

С начала года цена на недвижимость в Варшаве упала на 120 злотых за 1 кв. м, что эквивалентно 0,79%. Сейчас "квадрат" жилья на вторичном рынке в среднем продают за 15 074 злотых.
РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоят квартиры в Варшаве.
Стоимость жилья в Варшаве остается одной из самых высоких в Польше, при этом цены на вторичном рынке за год снизились на 2%.
Самые дорогие районы в Варшаве:
Самые дешевые районы Варшавы:
На стоимость жилья влияет не только район расположения, но и площадь и качество ремонта. В Варшаве предлагают смарт-квартиры от 26 "квадратов", однокомнатные квартиры - от 30 "квадратов", двухкомнатные - от 34 "квадратов", трехкомнатные - от 47 "квадратов".
Средние цены на квартиры:
В феврале 2025 года количество активных предложений жилья в Варшаве составило 12 752, что на 279 больше по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего предложений можно найти в районе Мокотув - 1 928 активных объявлений. Наименьший выбор квартир на продажу в Рембертуве - всего 50 активных объявлений.
В марте количество доступных объектов недвижимости на рынке выросло на 2,24% по сравнению с предыдущим месяцем. В среднем от момента выставления объявления до продажи квартиры проходит 111-114 дней.
Добавим, что в Варшаве сейчас проживает около 100 тысяч украинцев, которые сбежали от войны. Большинство из них пока арендует жилье.
Читайте также о том, что в Киеве за последние полгода снова подскочили цены на все виды недвижимости, как на вторичном рынке, так и на первичном. Однокомнатные квартиры подорожали на 5%, двух- и трехкомнатные - на 8%.
Ранее мы сравнивали стоимость аренды в Киеве и Варшаве, и делились особенностями аренды жилья в польской столице.
При подготовке материала использовали: Sonarhome.pl, Otodom.pl, Сeny.szybko.pl.
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