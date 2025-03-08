Жилье в Варшаве. Сколько стоят квартиры и где самые выгодные предложения: обзор рынка

Как отличается цена по районам

Стоимость жилья в Варшаве остается одной из самых высоких в Польше, при этом цены на вторичном рынке за год снизились на 2%.

Самые дорогие районы в Варшаве:

Центр - цена 1 кв. м квартиры здесь составляет 20 150 злотых, что на 5 076 злотых выше средней цены по городу в целом. То есть это на треть дороже, чем в большинстве районах;

Виланув - "квадрат" жилья продают за 17 312 злотых - на 2 238 злотых больше, чем в остальной части города;

Жолибожский район - средняя цена составляет 17 294 злотых.

Самые дешевые районы Варшавы:

Весола - в среднем там "квадрат" продают за 11 044 злотых - на 4 030 злотых меньше средней цены по городу;

Рембертув - цена за "квадрат" 11 449 злотых. Это на 3 625 злотых меньше средней цены по городу;

Białołęka - "квадрат" квартиры стоит 12 283 злотых.

Цены на жилье в Варшаве (скриншот ceny.szybko.pl)

Сколько сейчас стоят квартиры

На стоимость жилья влияет не только район расположения, но и площадь и качество ремонта. В Варшаве предлагают смарт-квартиры от 26 "квадратов", однокомнатные квартиры - от 30 "квадратов", двухкомнатные - от 34 "квадратов", трехкомнатные - от 47 "квадратов".

Средние цены на квартиры:

однокомнатная - 569 тысяч злотых (5 миллионов 830 тысяч гривен);

двухкомнатные - 799 тысяч злотых (8 миллионов 186 тысяч гривен);

тысяч злотых (8 миллионов 186 тысяч гривен); трехкомнатные - 975 тысяч злотых (9 миллионов 989 тысяч гривен).

В феврале 2025 года количество активных предложений жилья в Варшаве составило 12 752, что на 279 больше по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего предложений можно найти в районе Мокотув - 1 928 активных объявлений. Наименьший выбор квартир на продажу в Рембертуве - всего 50 активных объявлений.

В марте количество доступных объектов недвижимости на рынке выросло на 2,24% по сравнению с предыдущим месяцем. В среднем от момента выставления объявления до продажи квартиры проходит 111-114 дней.

Объявления о продаже квартир в Варшаве (скриншот сайта otodom.pl)

Добавим, что в Варшаве сейчас проживает около 100 тысяч украинцев, которые сбежали от войны. Большинство из них пока арендует жилье.