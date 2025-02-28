Цены удивили. За сколько теперь продают квартиры в Киеве
В Киеве за последние полгода снова подскочили цены на все виды недвижимости, как на вторичном рынке, так и на первичном. Однокомнатные квартиры подорожали на 5%, двух- и трехкомнатные - на 8%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, как изменились цены на жилье в столице.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
Однокомнатные квартиры подорожали на 5%, в среднем они теперь стоят 63 тысячи долларов. Однако стоимость зависит от района расположения:
- Печерский - 120 тысяч долларов;
- Шевченковский - 84 тысячи долларов;
- Голосеевский - 69 тысяч долларов;
- Дарницкий - 61 тысяча долларов;
- Подольский - 57 тысяч долларов;
- Соломенский - 55 тысяч долларов;
- Днепровский - 55 тысяч долларов;
- Оболонский - 53 тысячи долларов;
- Святошинский - 49,5 тысячи долларов;
- Деснянский - 40 тысяч долларов.
Также на 8% выросли цены на двухкомнатные квартиры, в среднем в столице они теперь стоят 97 тысяч долларов. Дороже всего на Печерске - 189 тысяч долларов, дешевле всего в Деснянском районе - 55 тысяч долларов.
Столько же выросла стоимость трехкомнатных квартир, теперь их продают по 141 тысяче долларов. Рекордсменом по цене является Печерск - 309 тысяч долларов, последний в ценовом рейтинге - Деснянский район, где такие квартиры стоят 68,5 тысячи долларов.
Цены на однокомнатные квартиры в Киеве (скриншот сайта ЛУН)
В среднем киевлянам надо откладывать всю зарплату за 8 лет, чтобы купить однокомнатную квартиру, за 12,8 года - на двухкомнатную и 18,6 года - на трехкомнатную.
Самые высокие цены на жилье в домах дореволюционной застройки и новостройках, возведенных после 2010 года, ниже всего - в панельках и хрущевках.
Добавим, зимой ЛУН провел опрос, что будет с ценами на недвижимость в Киеве. 39% ответили - что жилье подорожает, 36% считают, что стоимость не изменится, еще 26% - что цены упадут.
Стоимость жилья по годам застройки (скриншот сайта ЛУН)
Какие цены на первичном рынке
За последние полгода на 3% в валюте поднялись цены на первичном рынке. В среднем 1 кв. м теперь в столице стоит 1 280 долларов, но все зависит от класса жилья.
Стоимость "квадрата":
- премиум-класс - 3 200 долларов;
- бизнес-класс - 1 740 долларов;
- комфорт - 1 060 долларов;
- эконом - 1000 долларов.
Сейчас в Киеве 169 новостроек в продаже, рассрочку дают 106 застройщиков, кредит - 25, ипотеку "єОселя" - 49. В среднем, чтобы в столице взять квартиру в ипотеку, нужно сделать первый взнос от 750 тысяч гривен.
50% опрошенных считают, что цены на столичную недвижимость вырастут, 30% думают, что стоимость не изменится и 17% - ответили, что жилье подешевеет.
Отметим, что в прошлом году Киев стал лидером по количеству введенного в эксплуатацию жилья - 10 730 объектов, это на 13% больше, чем в 2023 году. На втором месте была Киевская область с показателем - 8 560 квартир.
График изменений стоимости недвижимости на первичном рынке (скриншот сайта ЛУН)
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