Жизнь в столице. Сколько стоит аренда квартир в Киеве и Варшаве: обзор цен
В Киеве в течение 2024 года аренда жилья подорожала на 32-35%. Это один из самых высоких показателей в Украине. Для сравнения в Варшаве цены на квартиры выросли на 3% за аналогичный период.
РБК-Украина рассказывает о том, сколько сейчас стоит аренда квартир в Киеве и Варшаве.
Сколько стоит аренда в Киеве
За последний год аренда жилья в Киеве подорожала на треть. По данным сайта ЛУН, сейчас однокомнатные квартиры в столице в среднем сдают за 16 тысяч гривен в месяц (+32% подорожания за год), двухкомнатные - 23 тысячи (+33%), трехкомнатные - 39,7 тысячи гривен (35%).
Дешевле всего жилье сдают в хрущевках и панельках - однокомнатные по 11 тысяч гривен, дороже всего - в новостройках, возведенных после 2010 года, там средняя цена составляет 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру.
Цена на жилье также зависит от района города:
- дешевле всего в Деснянском районе: однокомнатные квартиры - 9 тысяч гривен, двухкомнатные - 11 тысяч, трехкомнатные - 14 тысяч гривен
- дороже всего на Печерске: однокомнатные квартиры - 34 тысячи гривен, двухкомнатные - 44 тысячи, трехкомнатные - 71 тысяча гривен
По данным сайта Numbeo, в среднем за квартиру на 85 "квадратов" киевляне платят 4 081 гривны за коммунальные услуги, отдельно еще платят за интернет - от 250 гривен в месяц.
Добавим, что Киев входит в тройку городов с самой дорогой арендой жилья в Украине. Среди лидеров также Львов и Ужгород.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве (скриншот)
Какие цены на аренду в Варшаве
В 2024 году цены на аренду жилья в Польше больше всего выросли в Варшаве и Гданьске - однокомнатные квартиры подорожали на 3%, что равно 170 и 90 злотых, соответственно (1728 і 915 гривен).
Стоимость аренды жилья в Варшаве:
- однокомнатные - от 2,5 до 5,8 тысячи злотых (от 25,42 до 58 тысяч гривен)
- двухкомнатные - от 3 до 4,6 злотого (от 30,5 тысяч до 46,7 тысячи гривен)
- трехкомнатные - от 4,5 до 12 тысяч злотых (от 45,7 до 122 тысяч гривен)
Традиционно стоимость аренды самая высокая в центре города, там средняя цена за однокомнатную квартиру составляет 4,2 тысячи злотых (42 700 гривен), на окрестностях города аналогичное жилье стоит 3,261 злотого (33 164 гривны).
Сумма коммунальных услуг в месяц за жилье 85 "квадратов" в среднем составляет 1 213 злотых (12 382 гривен), оплата за услуги интернета - до 66,44 злотого (678 злотых).
Статистика сайта Numbeo показывает, что арендная плата в Варшаве в среднем на 89% выше, чем в Киеве.
Средние цены на квартиры в Варшаве (скриншот)
Отметим, что по данным Польского экономического института, в Варшаве проживает около 100 тысяч украинцев, по состоянию на 2024 год.
Ранее мы сравнивали стоимость жизни в Киеве, Варшаве и Берлине, в частности делали обзор уровня зарплат, стоимости аренды и коммунальных услуг, а также цен на развлечения.
Читайте также о том, сколько стоит аренда в разных польских городах и где дороже всего.
При подготовке публикации использовали: данные ЛУН, статистику Numbeo, материалы Gazetaprawna.pl и Польского экономического института.
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