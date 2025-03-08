Житло у Варшаві. Скільки коштують квартири і де найвигідніші пропозиції: огляд ринку

Як різниться ціна по районах

Вартість житла у Варшаві залишається однією із найвищих у Польщі, при цьому ціни на вторинному ринку за рік знизились на 2%.

Найдорожчі райони у Варшаві:

Середмістя - ціна 1 кв. м квартири тут становить 20 150 злотих, що на 5 076 злотих вище середньої ціни по місту в цілому. Тобто це на третину дорожче, ніж у більшості районах;

Віланув - "квадрат" житла продають за 17 312 злотих - на 2 238 злотих більше, ніж у решті міста;

Жолібозький район - середня ціна становить 17 294 злотих.

Найдешевші райони Варшави:

Весола - в середньому там "квадрат" продають за 11 044 злотих - на 4 030 злотих менше середньої ціни по місту;

Рембертув - ціна за "квадрат" 11 449 злотих. Це на 3 625 злотих менше середньої ціни по місту.

Białołęka - "квадрат" квартири коштує 12 283 злотих.​​​​​​

Ціни на житло у Варшаві (скриншот ceny.szybko.pl)

Скільки зараз коштують квартири

На вартість житла впливає не лише район розташування, а й площа та якість ремонту. У Варшаві пропонують смарт-квартири від 26 "квадратів", однокімнатні квартири - від 30 "квадратів", двокімнатні - від 34 "квадратів", трикімнатні - від 47 "квадратів".

Середні ціни на квартири:

однокімнатна - 569 тисяч злотих (5 мільйонів 830 тисяч гривень);

двокімнатні - 799 тисяч злотих (8 мільйонів 186 тисяч гривень);

799 тисяч злотих (8 мільйонів 186 тисяч гривень); трикімнатні - 975 тисяч злотих (9 мільйонів 989 тисяч гривень).

У лютому 2025 року кількість активних пропозицій житла у Варшаві склала 12 752, що на 279 більше порівняно з попереднім місяцем. Найбільше пропозицій можна знайти в районі Мокотув - 1 928 активних оголошень. Найменший вибір квартир на продаж у Рембертуві - лише 50 активних оголошень.

У березні кількість доступних об’єктів нерухомості на ринку зросла на 2,24% порівняно з попереднім місяцем.

У середньому від моменту виставлення оголошення до продажу квартири проходить 111-114 днів.

Оголошення про продаж квартир у Варшаві (скриншот сайту otodom.pl)

Додамо, що у Варшаві зараз проживає близько 100 тисяч українців, які втекли від війни. Більшість із них поки орендує житло.