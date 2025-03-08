Житло у Варшаві. Скільки коштують квартири і де найвигідніші пропозиції: огляд ринку

З початку року ціна на нерухомість у Варшаві впала на 120 злотих за 1 кв. м, що еквівалентно 0,79%. Зараз "квадрат" житла на вторинному ринку у середньому продають за 15 074 злотих.
РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують квартири у Варшаві.
Вартість житла у Варшаві залишається однією із найвищих у Польщі, при цьому ціни на вторинному ринку за рік знизились на 2%.
Найдорожчі райони у Варшаві:
Найдешевші райони Варшави:
На вартість житла впливає не лише район розташування, а й площа та якість ремонту. У Варшаві пропонують смарт-квартири від 26 "квадратів", однокімнатні квартири - від 30 "квадратів", двокімнатні - від 34 "квадратів", трикімнатні - від 47 "квадратів".
Середні ціни на квартири:
У лютому 2025 року кількість активних пропозицій житла у Варшаві склала 12 752, що на 279 більше порівняно з попереднім місяцем. Найбільше пропозицій можна знайти в районі Мокотув - 1 928 активних оголошень. Найменший вибір квартир на продаж у Рембертуві - лише 50 активних оголошень.
У березні кількість доступних об’єктів нерухомості на ринку зросла на 2,24% порівняно з попереднім місяцем.
У середньому від моменту виставлення оголошення до продажу квартири проходить 111-114 днів.
Додамо, що у Варшаві зараз проживає близько 100 тисяч українців, які втекли від війни. Більшість із них поки орендує житло.
Читайте також про те, що у Києві за останні пів року знову підскочили ціни на всі види нерухомості, як на вторинному ринку, так і на первинному. Однокімнатні квартири подорожчали на 5%, дво- і трикімнатні - на 8%.
Раніше ми порівнювали вартість оренди у Києві та Варшаві, й ділились особливостями винаймання житло у польській столиці.
Під час підготовки матеріалу використали: Sonarhome.pl, Otodom.pl, Сeny.szybko.pl.
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