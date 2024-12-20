На госреестры Украины совершена масштабная кибератака: сколько займет ремонт

В четверг, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Украины Ольгу Стефанишину.

Она отметила, что уже точно известно, что атаку провели россияне для нарушения работы критически важной инфраструктуры государства.

Сейчас Минюст с командой и специалистами других служб, координирует работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем.

"Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам. По предварительной оценке, угроз функционирования другим ресурсам - нет", - сообщила министр.

Прежде всего будут восстановлены:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Стефанишина отметила, что время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до двух недель.

Особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены в течение дня 20 декабря.

"После полного восстановления будет проведен основательный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем", - добавила глава Минюста.