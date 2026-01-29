ua en ru
До двух миллионов гривен на жилье: кто и когда сможет получить ваучеры

Четверг 29 января 2026 06:40
До двух миллионов гривен на жилье: кто и когда сможет получить ваучеры Фото: Часть ВПЛ сможет получить ваучеры на жилье (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине более 28 тысяч человек уже подали заявки на получение жилищных ваучеров в рамках программы "єВідновлення". Первые выплаты планируют начать в конце февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

Кто может получить жилищный ваучер

Первый этап программы охватывает внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, которые имеют статус участника боевых действий, а также людей с инвалидностью вследствие войны.

В общем заявки поступили из 23 областей Украины и Киева. Больше всего обращений зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и столице - от 2 до более 4 тысяч в каждом регионе.

Как подать заявку и проверить статус

Подать заявку на жилищный ваучер можно через мобильное приложение "Дія". Там же заявители могут проверить статус рассмотрения или получить уведомление о решении комиссии.

Сейчас в регионах, в том числе и в Киеве, работают около 1200 специальных комиссий, которые рассматривают обращения. Они уже приняли почти 4 500 положительных решений.

Когда начнут выплачивать средства

Финансирование программы планируют начать в конце февраля. После этого люди, которые получили положительное решение комиссии, смогут воспользоваться жилищными ваучерами.

Как только появится возможность бронировать средства, каждого заявителя проинформируют отдельно.

Жилищный ваучер предусматривает предоставление до 2 млн гривен. Эти средства можно использовать для покупки жилья, инвестирования в его строительство или для уплаты первого взноса по ипотеке.

Почему могут отказать

Все поданные заявки уже прошли верификацию Министерством финансов Украины. В то же время рекомендации Минфина не являются автоматическим основанием для отказа.

Отказать в получении ваучера могут исключительно в двух случаях:

  • если заявление подал человек, который не имеет права на получение помощи или соответствующих полномочий;
  • если в заявлении обнаружили недостоверные данные.

Окончательное решение в каждом случае принимает комиссия в общине.

В Министерстве отмечают, что лишь около 5% заявлений временно не могут быть рассмотрены из-за отсутствия комиссий в некоторых общинах. Также на скорость работы, в частности в Киеве, влияла ситуация с безопасностью и отключение электроэнергии из-за российских обстрелов.

Ранее РБК-Украина писало, что ветераны со статусом ВПЛ, которые выехали с ВОТ, могут оформить в "Дії" жилищный ваучер на 2 млн гривен, а также объясняли, кто имеет право на помощь, на что разрешено потратить средства и как подать заявку через "Дію". В правительстве отмечают, что это только первый этап программы.

