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Кремль про участь у виборах жителів Донбасу: подвійне громадянство не буде перешкодою

Новость на русском → Москва, П'ятниця 09 квітня 2021 13:49
Кремль про участь у виборах жителів Донбасу: подвійне громадянство не буде перешкодою Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

В Кремлі не вважають перешкодою участь у виборах в Російській Федерації громадян Донбасу з подвійним громадянством. У Росії вважають, що така ситуація не унікальна.

Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

Так Пєсков відповів на питання про те, яким буде положення російських громадян, які проживають на Донбасі після врегулювання конфлікту.

"В різних регіонах України живуть громадяни різних країн, які мають подвійне громадянство. Вам про це добре відомо. Наприклад, на заході України і так далі. Тому ця ситуація сама по собі не унікальна. В цьому випадку подвійне громадянство не є перешкодою ні для чого", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, в квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік".

Пізніше Кабінет міністрів України не визнав законність видачі російських паспортів жителям ОРДЛО.

Раніше РБК-Україна писало, що окупаційні адміністрації РФ планують відкрити виборчі дільниці в окупованій частині Донецької та Луганської областей для голосування до Держдуми РФ восени 2021 року.

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