Кремль про участь у виборах жителів Донбасу: подвійне громадянство не буде перешкодою

В Кремлі не вважають перешкодою участь у виборах в Російській Федерації громадян Донбасу з подвійним громадянством . У Росії вважають, що така ситуація не унікальна.

Так Пєсков відповів на питання про те, яким буде положення російських громадян, які проживають на Донбасі після врегулювання конфлікту.

"В різних регіонах України живуть громадяни різних країн, які мають подвійне громадянство. Вам про це добре відомо. Наприклад, на заході України і так далі. Тому ця ситуація сама по собі не унікальна. В цьому випадку подвійне громадянство не є перешкодою ні для чого", - сказав Пєсков.