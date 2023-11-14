Пограничники задержали банду, организовавшую "схему" бегства уклонистов в Румынию. Услуга обошлась в 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

В общем, были задержаны:

организатор "схемы";

двое приспешников организатора.

"Схема" была достаточно простой. Всем руководил организатор, его помощник подвозил уклонистов, а проводник проводил "клиента" до границы с Румынией.

"Тариф - 5000 тысяч долларов. Но на этом "туристе" пограничники "схему" прекратили. Дальше - только уголовная ответственность", - добавляет ГНСУ.

Фото: пограничники разоблачили "схему" бегства уклонистов в Румынию, задержана банда (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Недавно пограничники задержали уклонистов, которые планировали преодолеть карпатское высокогорье на мотоцикле, прокладывая путь в Румынию.