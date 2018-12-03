МінТОТ в жовтні зафіксувало близько 170 подій, що дестабілізують Україну

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Одним із проблемних напрямків є "мінування"

У жовтні Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) зафіксувало близько 170 подій, які можуть дестабілізувати українське суспільство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Дослідження та аналіз інформації з відкритих джерел свідчить, що у жовтні зафіксовано близько 170 подій, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Зокрема, вербування українців і використання їх РФ для підбурювання і пропаганди розколу України є однією із загроз. Досі одним із проблемних напрямків, який активно використовується державою-агресором для дестабілізації ситуації в Україні, є "мінування". У жовтні зафіксовано 29 таких випадків. Паралельно з нагнітанням ситуації спостерігається велика кількість випадків незаконного виготовлення і розповсюдження нелегальної зброї.

За даними моніторингу, у жовтні найбільша кількість випадків, які можуть дестабілізувати ситуацію, зафіксовано в Одеській (19%), Донецькій (17%), Львівській (9%), Сумській (8%) та Закарпатській (7%) областях.

Згідно з положенням про свою діяльність, МінТОТ здійснює ряд заходів для вирішення проблем, пов'язаних з конфліктом і вразливими територіями, а також пріоритетом роботи є посилення стійкості української держави перед викликами, які часто штучно створюються ззовні для її ослаблення.

Зокрема, до таких заходів належать координаційні зусилля по моніторингу, аналізу даних, здійснення превентивних заходів щодо вирішення конфліктів по всій території України

Нагадаємо, нещодавно в Києві евакуювали 37 супермаркетів "Сільпо". Повідомлення про вибухівку на складі в "Сільпо" надійшло в колл-центр Служби безпеки України.

До цього поліція затримала підозрюваного в "мінуванні" вокзалу в Києві. Ним виявився п'ятнадцятирічний хлопець.