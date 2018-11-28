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У Києві евакуйовують всі супермаркети "Сільпо"

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 20:10
У Києві евакуйовують всі супермаркети "Сільпо"
Фото: "Сільпо" (facebook.com/trademasterua)

Евакуація почалася в зв'язку з повідомленням аноніма про замінування

У Києві евакуйовують всі супермаркети "Сільпо" у зв'язку з повідомленням аноніма про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію столиці.

Відзначимо, що в патрульній поліції РБК-Украина уточнили, що мова йде про супермаркетах "Сільпо".

Повідомляється, що інформація про вибухівку в магазинах надійшла в Службу безпеки України. Однак у зв'язку з тим, що анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські будуть перевіряти всі магазини мережі.

Також зазначається, що для максимально оперативного відпрацювання супермаркетів створено кілька груп правоохоронців, які увійшли вибухотехніки і кінологи.

Нагадаємо, у Києві 27 листопада правоохоронці перевіряли інформацію про "замінування" Центрального та Південного залізничних вокзалів. Зазначимо, що інформація не підтвердилася.

Центральний ж/д вокзал в Києві також "мінували" 1 листопада.

 

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