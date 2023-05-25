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Работник Лавры оправдывал преступления Путина и получил подозрение

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Киев, Четверг 25 мая 2023 13:18
Работник Лавры оправдывал преступления Путина и получил подозрение Фото: водителя Киево-Печерской лавры объявили подозрение за оправдывание войны (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудник Киево-Печерской лавры оправдывал преступления России в Украине. Ему вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что водитель Киево-Печерской лавры отрицал войну России против Украины. В апреле этого года он в комментарии телеканалу назвал оккупированный Крым "российским", а границы нашего государства "не зарегистрированными".

Также работник Лавры сказал журналистке, что "Путин не начинал войну", а гибель мирных украинцев от российских воздушных ударов назвал "закономерным".

СБУ также установила, что 56-летний фанат "русского мира" еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал оккупантов и отрицал их преступления. Лингвистическая экспертиза подтвердила деятельность мужчины против Украины.

Работнику Лавры объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УКУ (оправдание войны). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Работник Лавры оправдывал преступления Путина и получил подозрение

Фото: водителя Киево-Печерской лавры объявили подозрение за оправдывание войны (ssu.gov.ua)

Напомним, что недавно СБУ задержала организатора заказных "акций протеста" на территории Киево-Печерской лавры. Злоумышленником оказался пророссийский деятель Василий Чепразов.

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