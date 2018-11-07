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Мешканку Сєвєродонецька засудили до 5 років за антиукраїнські заклики в соцмережі

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 22:15
Ілюстративне фото (Fotolia Ruslan Grumble)
Ілюстративне фото (Fotolia Ruslan Grumble)

Вона закликала визнати "ЛНР" та приєднати окуповані території до Росії

Мешканку Сєвєродонецька Луганської області засудили до п'яти років умовного покарання за розповсюдження антиукраїнських закликів в соціальній мережі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласної прокуратури. 

Протягом 2014-2015 років жінка розповсюджувала в соцмережі "Вконакте" інформацію із закликом визнати терористичну "ЛНР" незалежною республікою та у подальшому приєднати її до території Російської Федерації. 

Під час досудового розслідування вона повністю визнала свою провину та щиро розкаялась. До того ж активно сприяла розкриттю злочину та викриттю співучасників.

Вироком суду жінку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, а саме в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, а також у публічних закликах чи розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Їй призначили покарання у вигляді 5 років умовного позбавлення волі з випробувальним строком на 2 роки.

Нагадаємо, у Києві 7 листопада правоохоронці затримали ітернет-агітатора, який у 2015 році створив антиукраїнський канал на одному з популярних відеохостингів.

Там, за вказівкою представників російських організацій, підконтрольних спецслужбам РФ, розміщував антиукраїнський контент для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у нашій країні.

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