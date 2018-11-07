Мешканку Сєвєродонецька засудили до 5 років за антиукраїнські заклики в соцмережі

Ілюстративне фото (Fotolia Ruslan Grumble)

Вона закликала визнати "ЛНР" та приєднати окуповані території до Росії

Мешканку Сєвєродонецька Луганської області засудили до п'яти років умовного покарання за розповсюдження антиукраїнських закликів в соціальній мережі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Протягом 2014-2015 років жінка розповсюджувала в соцмережі "Вконакте" інформацію із закликом визнати терористичну "ЛНР" незалежною республікою та у подальшому приєднати її до території Російської Федерації.

Під час досудового розслідування вона повністю визнала свою провину та щиро розкаялась. До того ж активно сприяла розкриттю злочину та викриттю співучасників.

Вироком суду жінку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, а саме в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, а також у публічних закликах чи розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Їй призначили покарання у вигляді 5 років умовного позбавлення волі з випробувальним строком на 2 роки.

Нагадаємо, у Києві 7 листопада правоохоронці затримали ітернет-агітатора, який у 2015 році створив антиукраїнський канал на одному з популярних відеохостингів.

Там, за вказівкою представників російських організацій, підконтрольних спецслужбам РФ, розміщував антиукраїнський контент для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у нашій країні.