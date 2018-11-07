У Києві затримали антиукраїнського інтернет-агітатора

Фото: затримання пропагандиста (ssu.npu.gov.ua)

Пропагандист створив антиукраїнський канал на одному із популярних відеохостингів

У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Криму затримали ітернет-агітатора, який діяв за вказівкою російських спецслужб. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що агітатор у 2015 році створив антиукраїнський канал на одному з популярних відеохостингів. Там, за вказівкою представників російських організацій підконтрольних спецслужбам РФ, розміщував антиукраїнський контент для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у нашій країні.

"Чоловік щомісяця виїжджав до РФ, де проводив зустрічі, отримував інструкції від кураторів та "гонорари" за виконану роботу і створення нових антиукраїнських інформаційних проектів", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці вилучили докази його злочинам. Зокрема, цифрове електронне обладнання та чернетки із записами сценаріїв провокаційних інформаційних відеороликів.

"Для уникнення відповідальності за антиукраїнську діяльність зловмисник планував переїхати на територію РФ, де за допомогою кураторів вже облаштував студію", - додали в СБУ.

На сьогодні затриманому оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Агітатора підозрюють у злочинах за кількома кримінальними статтями: дій, спрямовані на повалення влади (ст. 109 ККУ) та посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 ККУ).

Нагадаємо, кількома днями раніше в СБУ повідомили, що правоохоронці блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів. Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до масових заворушень