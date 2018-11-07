Жительницу Северодонецка приговорили к 5 годам за антиукраинские призывы в соцсети

Иллюстративное фото (Fotolia Ruslan Grumble)

Она призывала признать "ЛНР" и присоединить оккупированные территории к России

Жительницу Северодонецка Луганской области приговорили к пяти годам условного наказания за распространение антиукраинских призывов в социальной сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В течение 2014-2015 годов женщина распространяла в соцсети "Вконакте" информацию с призывом признать террористическую "ЛНР" независимой республикой и в дальнейшем присоединить ее к территории Российской Федерации.

Во время досудебного расследования она полностью признала свою вину и искренне раскаялась. К тому же, она активно способствовала раскрытию преступления и изобличению соучастников.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, а именно в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, а также в публичных призывах или распространении материалов с призывами к совершению таких действий.

Ей назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, в Киеве 7 ноября правоохранители задержали итернет-агитатора, который в 2015 году создал антиукраинский канал на одном из популярных видеохостингов.

Там, по указанию представителей российских организаций, подконтрольных спецслужбам РФ, размещал антиукраинский контент для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране.