В Украине вынесли приговор коллаборантам, корректировавшим огонь по школам и больницам

В Украине суд вынес приговор четырем коллаборантам, корректировавшим российские обстрелы украинских школ и больниц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Злоумышленники собирали разведданные о дислокации Сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донбасса. В первую очередь их интересовали места базирования подразделений украинских войск на территории столичного региона, а также на Лиманском и Авдеевском направлениях", - пишет пресс-служба.

Оккупанты использовали разведывательные данные для подготовки ракетных ударов по украинским городам. В ходе обстрела были зафиксированы удары по зданиям социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке Украины.

"Сотрудники СБУ задержали вражеских приспешников в ходе спецопераций на территории Киевской и Донецкой областей", - добавляет СБУ.

Суд назначил им наказание в виде от 8 до 12 лет заключения.

Среди осужденных:

российский коллаборант, пытавшийся выявить и передать агрессору координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS;

коллаборант, задержанный в Лимане. Из-за его наводки враг обстрелял областную травматологическую больницу и местную школу;

злоумышленница из Киева, которая с начала войны фиксировала места дислокации ВСУ в столице и посылала соответствующие локации агрессору через закрытый Telegram-канал;

житель Покровска, который передавал информацию о перемещении украинской военной техники.

Фото: в Украине вынесли приговор коллаборантам, корректировавшим огонь по школам и ликаням (t.me/SBUkr)