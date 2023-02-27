Обстреливали жилые кварталы Луганской области. В Украине дали срок двум боевикам

В Украине к 9 и 10 годам тюрьмы приговорили двух боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Они вошли в состав подразделений Южного военного округа РФ и принимали активное участие в штурме украинских городов на восточном фронте. Оба злоумышленника попали в плен в прошлом году во время контрнаступления ВСУ в Донецкой и Луганской областях. По материалам СБУ суд назначил задержанным 9 и 10 лет тюрьмы соответственно", - говорится в сообщении.

Что о них известно?

Первый. Боевик, еще с 2014 года воевавший против сил АТО и обстреливавший жилые кварталы Луганска в составе так называемого "батальона" "Заря".

"После 24 февраля прошлого года он участвовал в боевых действиях против украинских войск на Бахмутском направлении, где и попал в плен", - рассказали в СБУ.

Второй. В 2016 году вошел в состав так называемой "государственной службы охраны" так называемой "ЛНР".

В начале полномасштабной агрессии его "перевели" в ряды 2-го армейского корпуса ВС РФ, где он командовал обстрелами Северодонецка и Лисичанска.

"При попытке закрепиться в районе Белогоровки в Луганской области был захвачен украинскими военными в плен вместе с подчиненными", - добавили в спецслужбе.

Суд признал обоих злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Как сообщалось, в Донецкой области СБУ задержала еще одного российского информатора, наводившего удары по позициям Вооруженных сил Украины.

Также СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска (Харьковская область) устроился в МВД России и фабриковал дела против украинцев.