Сдавала россиянам позиции ВСУ. Коллаборантку из Киева осудили на 8 лет
Сегодня, 22 февраля, в Киеве осудили жительницу столицы, которая сдавала местонахождение украинских военных российской службе безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
"За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры судом женщина признана виновной в несанкционированном распространении информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения", - сообщают в прокуратуре.
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Фото: коллаборантку из Киева приговорили к 8 годам (t.me/press_kobl)
По решению суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
В суде было доказано, что женщина осуществляла фото и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения Вооруженных сил Украины на территории Киева и Киевской области.
После съемки эту информацию вместе с координатами объектов она передавала через мессенджер сотруднику ФСБ РФ. Полученные данные враг использовал для координации действий военных РФ по корректировке нанесения ими ракетных и авиационных ударов по этим объектам.
До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей.
Напомним, суд вынес приговор контрразведчику Службы безопасности Украины Сергею Говорусу. Он получил 14 лет и шесть месяцев тюрьмы за госизмене.
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