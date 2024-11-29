ua en ru
Пт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Херсон и Николаевская область без света: в "Укрэнерго" рассказали, когда планируют заживить

Пятница 29 ноября 2024 11:29
UA EN RU
Херсон и Николаевская область без света: в "Укрэнерго" рассказали, когда планируют заживить Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ на энергосистему Украины на утро остаются обесточенными Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По предварительным прогнозам, до конца текущих суток электроснабжение планируют восстановить для всех абонентов в пострадавших районах.

Удар по энергетике

Утром 28 ноября российские оккупанты совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Было выпущено 91 ракету и 97 дронов, большинство из которых успешно уничтожили Силы противовоздушной обороны.

Воздушные силы сообщили о 12 попаданиях, главным образом в объекты топливно-энергетического сектора. По данным ГСЧС, повреждениям подверглась инфраструктура в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за последствий массированной атаки в Украине усилили графики отключений электроэнергии. В частности, Херсон уже вторые сутки находится без света после массированной атаки России на энергетику, поскольку не удалось заживить критическую инфраструктуру.

При этом в Николаевской области произошел обрыв электросети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Николаевская область Отключения света
NEWS
Оккупанты атаковали Украину 132 дронами. Стало известно, сколько сбила ПВО
Оккупанты атаковали Украину 132 дронами. Стало известно, сколько сбила ПВО
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться