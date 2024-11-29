Херсон и Николаевская область без света: в "Укрэнерго" рассказали, когда планируют заживить

В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ на энергосистему Украины на утро остаются обесточенными Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По предварительным прогнозам, до конца текущих суток электроснабжение планируют восстановить для всех абонентов в пострадавших районах.

Удар по энергетике

Утром 28 ноября российские оккупанты совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Было выпущено 91 ракету и 97 дронов, большинство из которых успешно уничтожили Силы противовоздушной обороны.

Воздушные силы сообщили о 12 попаданиях, главным образом в объекты топливно-энергетического сектора. По данным ГСЧС, повреждениям подверглась инфраструктура в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за последствий массированной атаки в Украине усилили графики отключений электроэнергии. В частности, Херсон уже вторые сутки находится без света после массированной атаки России на энергетику, поскольку не удалось заживить критическую инфраструктуру.

При этом в Николаевской области произошел обрыв электросети.

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