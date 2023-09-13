Жителей Румынии призывали прятаться в укрытиях во время атаки на Одесскую область

В Румынии во время ночной атаки на Одесскую область разослали предупреждения жителям приграничных с Украиной сел. Их попросили спрятаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Жители пограничных сел повета Тулча получили уведомление RO-Alert о возможном падении некоторых объектов. Это произошло во время российской атаки дронов на Измаильский район Одесской области.

"Существует вероятность падения некоторых предметов с воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или хранилищах гражданской защиты. При отсутствии хранилища оставайтесь внутри дома, подальше от окон и наружных стен", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, ориентировочная продолжительность атаки была 90 минут.

Атака на Украину 13 сентября

Этой ночью российская армия атаковала Украину. Оккупанты выпустили 44 дрона-камикадзе иранской разработки. Силы противовоздушной обороны сбили 32 из них.

Под ударом врага была Одесская область, а именно Измаильский район. В результате атаки повреждены припортовая и другая гражданская инфраструктура. По последним данным, пострадали шесть водителей грузовиков и местный житель.

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