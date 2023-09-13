ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителей Румынии призывали прятаться в укрытиях во время атаки на Одесскую область

Тулча, Среда 13 сентября 2023 12:15
UA EN RU
Жителей Румынии призывали прятаться в укрытиях во время атаки на Одесскую область Фото: жителей Румынии призывали прятаться в укрытиях 13 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Румынии во время ночной атаки на Одесскую область разослали предупреждения жителям приграничных с Украиной сел. Их попросили спрятаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Жители пограничных сел повета Тулча получили уведомление RO-Alert о возможном падении некоторых объектов. Это произошло во время российской атаки дронов на Измаильский район Одесской области.

"Существует вероятность падения некоторых предметов с воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или хранилищах гражданской защиты. При отсутствии хранилища оставайтесь внутри дома, подальше от окон и наружных стен", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, ориентировочная продолжительность атаки была 90 минут.

Атака на Украину 13 сентября

Этой ночью российская армия атаковала Украину. Оккупанты выпустили 44 дрона-камикадзе иранской разработки. Силы противовоздушной обороны сбили 32 из них.

Под ударом врага была Одесская область, а именно Измаильский район. В результате атаки повреждены припортовая и другая гражданская инфраструктура. По последним данным, пострадали шесть водителей грузовиков и местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Румыния атака дронов ПВО Война в Украине
NEWS
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ