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Атака дронов по Одесской области: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие

Среда 13 сентября 2023 05:33
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Атака дронов по Одесской области: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие Фото: названы последствия атаки дронов по Одесской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Измаильском районе Одесской области в результате российской атаки с применением ударных дронов этой ночью есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, произошел пожар, ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Для атаки Измаильского района враг направлял несколько групп ударных дронов.

"К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий. Спасатели ликвидируют пожар", - рассказал чиновник.

В настоящее время известно о шести пострадавших гражданских.

"Три человека в тяжелом и трое в среднем тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", - уточнил глава ОВА.

Ночная атака по Одесской области

Этой ночью, 13 сентября, войска РФ устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ заявили о фиксации нескольких групп ударных дронов типа "Шахед" противника, которые враг запустил по Одесской области, в частности в направлении южных районов этого региона.

В Одесской ОВА заявили о работе систем противовоздушной обороны по целям противника в Измаильском районе области.

Воздушная тревога в регионе была отменена только около пяти часов утра.

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Одесса атака дронов
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