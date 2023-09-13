Атака дронов по Одесской области: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие

В Измаильском районе Одесской области в результате российской атаки с применением ударных дронов этой ночью есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, произошел пожар, ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера .

Для атаки Измаильского района враг направлял несколько групп ударных дронов.

"К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий. Спасатели ликвидируют пожар", - рассказал чиновник.

В настоящее время известно о шести пострадавших гражданских.

"Три человека в тяжелом и трое в среднем тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", - уточнил глава ОВА.

Ночная атака по Одесской области

Этой ночью, 13 сентября, войска РФ устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ заявили о фиксации нескольких групп ударных дронов типа "Шахед" противника, которые враг запустил по Одесской области, в частности в направлении южных районов этого региона.

В Одесской ОВА заявили о работе систем противовоздушной обороны по целям противника в Измаильском районе области.

Воздушная тревога в регионе была отменена только около пяти часов утра.