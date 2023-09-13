Атака дронов по Одесской области: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие
В Измаильском районе Одесской области в результате российской атаки с применением ударных дронов этой ночью есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, произошел пожар, ранения получили шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.
Для атаки Измаильского района враг направлял несколько групп ударных дронов.
"К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий. Спасатели ликвидируют пожар", - рассказал чиновник.
В настоящее время известно о шести пострадавших гражданских.
"Три человека в тяжелом и трое в среднем тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", - уточнил глава ОВА.
Ночная атака по Одесской области
Этой ночью, 13 сентября, войска РФ устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. В командовании Воздушных сил ВСУ заявили о фиксации нескольких групп ударных дронов типа "Шахед" противника, которые враг запустил по Одесской области, в частности в направлении южных районов этого региона.
В Одесской ОВА заявили о работе систем противовоздушной обороны по целям противника в Измаильском районе области.
Воздушная тревога в регионе была отменена только около пяти часов утра.
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