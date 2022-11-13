Жителей правобережья Херсонской области призвали эвакуироваться: названа причина

По его словам, россияне, когда бегут, от безысходности начинают воевать с мирным населением, поэтому они могут совершать обстрелы. Также на правобережье Херсонской области повреждена инфраструктура, которая обеспечивает электро-, тепло- и водоснабжение.

"Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь", - отметил Янушевич.

Он также добавил, что за помощью жители области могут обращаться на "горячие линии": 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

Глава ОВА заверил, что все люди, которые эвакуируются, будут получать необходимую помощь.