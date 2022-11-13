Мешканців правобережжя Херсонської області закликали евакуюватися: названо причину

За його словами, росіяни, коли тікають, від безвиході починають воювати з мирним населенням, тому вони можуть вести обстріли. Також на правобережжі Херсонської області пошкоджено інфраструктуру, яка забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

"Тому настійно рекомендуємо вам евакуюватися до безпечніших регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам з цим допомогти", - зазначив Янушевич.

Він також додав, що за допомогою мешканці області можуть звертатися на "гарячі лінії": 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

Глава ОВА запевнив, що всі люди, які евакуюються, отримуватимуть необхідну допомогу.