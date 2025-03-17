ua en ru
Пн, 17 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Из-за вражеской дроновой атаки в Кременчугском районе ввели аварийные отключения света

Понедельник 17 марта 2025 07:16
UA EN RU
Из-за вражеской дроновой атаки в Кременчугском районе ввели аварийные отключения света Фото: в Кременчугском районе аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кременчугском районе Полтавской области в результате российской воздушной атаки этой ночью были введены аварийные отключения электросети. Ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временного руководителя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

"Ночью враг пытался атаковать Полтавщину. ПВО отработала по вражеским целям", - рассказал чиновник утром.

По его словам, в результате падения обломков беспилотников противника были применены аварийные отключения света в Кременчугском районе.

"Без света остались 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле", - сообщил представитель ОВА.

Когут также рассказал, что из-за российского дронового удара в Полтавской области пострадавших нет.

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером накануне был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов ударных беспилотников в сторону Украины. Из-за угрозы вражеской дроновой атаки в ряде областей объявили тревогу.

Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, где фиксировали ударные беспилотники противника.

Позже ночью также сообщалось о взрывах в Киеве из-за атаки БПЛА противника. В столице также работала ПВО.

Кроме того, этой ночью в районе города Кропивницкий на фоне дроновой атаки противника раздавалась серия взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Атака дронов Отключения света
NEWS
Не изменил присяге в Крыму. Что известно об Андрее Гнатове, который возглавил Генштаб
Не изменил присяге в Крыму. Что известно об Андрее Гнатове, который возглавил Генштаб
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория