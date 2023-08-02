Жителей Кировоградской области призвали готовиться к тяжелому отопительному сезону

Этой зимой отопительный сезон в Кировоградской области будет тяжелее предыдущего с точки зрения энергетики и теплоснабжения. Жителей призвали подготовить генераторы, павербанки и другие средства на случай отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления ЧАО "Кировоградоблэнерго" Владимира Чернявского, которое цитирует "Гречка" .

Чернявский подчеркнул, что осенне-зимний сезон будет тяжелее предыдущего, ведь кроме ударов с воздуха, россияне взорвали Каховскую ГЭС, что создало проблемы на каскаде электростанций по реке Днепр.

"Призываю людей готовиться к сложному зимнему периоду. Генераторы, павербанки, автономные источники освещения и т.д.", - сказал он.

Он также отметил, что в прошлый отопительный сезон Украина входила со стопроцентной работой объектов теплоэнергетики, однако из сезона выходили уже со значительными повреждениями.

"В нашем предприятии на ремонты к осенне-зимнему периоду предусмотрено 80 миллионов гривен, из которых мы использовали уже 30 миллионов, вкладываясь в план. Однако в целом изготовление некоторых новых объектов электросистемы может занимать от 9 месяцев", - сказал Чернявский.

Заместитель председателя Кировоградской ОВ Павел Конопко уточнил, что восстановления систем энергетики в области продолжаются, однако новый отопительный сезон начнется с ограничением мощностей примерно в 25 процентов.

"Осуществляем меры по наземной и противовоздушной обороне объектов критической инфраструктуры, о которых я не могу говорить, и шаги по предотвращению потенциальных угроз", - рассказал он.

Также за летний период в области подготовили оборудование, позволяющее поставлять воду в течение 72 часов в случае отключения электричества.

Атаки РФ на энергообъекты Украины

Российские войска с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины, пытаясь погрузить страну в блекаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в государстве осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, украинцам не стоит избавляться от генераторов, поскольку пока неизвестно, будут ли блекауты этой зимой.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, на что РФ может сделать ставку в случае массированных атак зимой.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.