На что Россия может сделать ставку в случае массированных атак зимой: мнение Игната

В осенне-зимний период Россия может продолжить массово атаковать города и инфраструктуру Украины. Россияне будут делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты тоже будут использовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы уже имеем опыт осенне-зимнего периода по применению противником ударных БПЛА и ракет большого количества. Это "Калибры" и ракеты Х-101, Х-555", - сказал Игнат.

По его словам, с сентября по март украинскими силами ПВО было сбито около 750 дронов и 750 ракет. Спикер подчеркнул, что на это ушло много средств.

Игнат отметил, что сейчас у россиян нет такого большого количества ракет. Они их производят, но не могут восстановить тот весь запас, который использовали. Однако, по его словам, готовиться нужно.

"Ведь те же ракеты Х-101 или Х-555, которыми атаковали вчера, они не применяли месяц. Видимо, они месяц их производили. По данным Генштаба, в общей сложности где-то 100 ракет в месяц они производят. Я имею в виду дальнобойных, высокоточных. Ну и из них воздушного базирования где-то половина или 60. Так что можно примерно подсчитать, сколько они могут изготовить и применить", - рассказал спикер.

По его мнению, Россия будет делать большую ставку на дроны-камикадзе, которые дешевле и проще в производстве.

"Но ракеты тоже будут производиться и к этому нужно готовиться. Наша задача усилиться как можно большим количеством средств ПВО, которые дают партнеры", - подчеркнул Игнат.

Как быстро Россия производит ракеты

В мае замначальника военной разведки Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина рассказал, что Россия запускает совсем новые ракеты, которые выпустили в I квартале 2023 года.

По оценкам ГУР, нынешние темпы позволяют россиянам ежемесячно производить около 25 "Калибров", 35 единиц Х-101, два "Кинжала" и до 5 баллистических "Искандеров". Еще в марте разведка говорила о запасе ракет в 15% от довоенного и убеждала, что этого хватит на не более двух массированных атак в месяц по сравнению с запусками по сотне единиц прошлой осенью и зимой.

В начале 2023 года темпы российского производства оценивались в 30 единиц Х-101 и до 20 "Калибров" в месяц. Это означает, что противнику удалось нарастить выпуск отдельных видов ракет примерно на 15-20%.

А с учетом того, что до войны в России за год производили всего по 120 крылатых ракет "Калибр" и Х-101, то в сравнении с показателями "мирного времени" темпы по "Калибрам" выросли в 2,5 раза, а по Х-101 - в 3,5 и более.