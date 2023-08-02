Жителів Кіровоградської області закликали готуватися до важкого опалювального сезону

Цієї зими опалювальний сезон у Кіровоградській області буде важчим за попередній з точки зору енергетики та теплопостачання. Жителів закликали підготувати генератори, павербанки та інші засоби на випадок відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління ПрАТ "Кіровоградобленерго" Володимира Чернявського, яку цитує "Гречка" .

Чернявський наголосив, що осінньо-зимовий сезон буде важчим за попередній, адже окрім ударів з повітря, росіяни підірвали Каховську ГЕС, що створило проблеми на каскаді електростанцій по річці Дніпро.

"Закликаю людей готуватися до складного зимового періоду. Генератори, павербанки, автономні джерела освітлення тощо", - сказав він.

Він також зазначив, що у минулий опалювальний сезон Україна входила зі стовідсотковою роботою об'єктів теплоенергетики, проте із сезону виходили вже зі значними пошкодженнями.

"У нашому підприємстві на ремонти до осінньо-зимового періоду передбачено 80 мільйонів гривень, з яких ми використали вже 30 мільйонів, вкладаючись у план. Проте загалом виготовлення деяких нових об'єктів електросистеми може займати від 9 місяців", - сказав Чернявський.

Заступник голови Кіровоградської ОВА Павло Конопко уточнив, що відновлення систем енергетики в області тривають, проте новий опалювальний сезон розпочнеться з обмеженням потужностей у приблизно 25 відсотків.

"Здійснюємо заходи щодо наземної та протиповітряної оборони об'єктів критичної інфраструктури, про які я не можу казати, та кроки для запобігати потенційним загрозам", - розповів він.

Також за літній період в області підготували обладнання, яке дозволить постачати воду протягом 72 годин у випадку відключення електрики.

Атаки РФ на енергооб'єкти України

Російські війська з жовтня 2022 року і майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України, намагаючись занурити країну в блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Тому в державі восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали економити електроенергію та не перевантажувати систему.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, українцям не варто позбавлятися генераторів, оскільки поки невідомо, чи будуть блекаути цієї зими.

Нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, на що РФ може зробити ставку у разі масованих атак узимку.

Чого українцям чекати восени у разі нових атак з енергетики - читайте у матеріалі РБК-Україна.