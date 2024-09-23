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Жителей Черниговской области предупредили об активизации российских разведывательных дронов

Фото: начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (facebook.com/Chaus Viacheslav)
Автор: Александр Белоус

По информации военных, в последнее время на территории Черниговской области активизировались разведывательные дроны.

Об этом заявил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"Враг в агонии. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - написал он.

По его словам, руководитель профильного Департамента ОГА сообщил, что в Сейме наблюдается новое пятно, однако оно не несет такой угрозы, как предыдущее. Состояние воды в реках Сейм и Десна постепенно улучшается.

Кроме того, в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах тлеют торфяники, кое-где – лесные участки. В части случаев возгорание произошло из-за обстрелов.

"Это же обстоятельство не дает оперативно тушить. Следовательно, на территории почти всей области наблюдается высокая задымленность", - написал он и добавил, что за неделю в области отселено 149 местных жителей.

Напомним, в сентябре в Чернигове была завершена проверка состояния, качества, хода выполнения работ по восстановлению и улучшению фортификации вокруг города. Проверку проводила комиссия, в которую были вовлечены представители военного командования, правоохранительных органов и инженеры.

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