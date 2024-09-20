В Чернигове во время проверки фортификаций вокруг города были обнаружены значительные нарушения
В Чернигове была завершена проверка состояния, качества, хода выполнения работ городским советом по восстановлению и улучшению фортификации вокруг города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
По его словам, проверка была проведена во исполнение решения Совета обороны области. Ее проводила комиссия, в которую были вовлечены представители военного командования, правоохранительных органов и инженеры. Составлены акты с соответствующими фотоматериалами и выводами.
"Считаю, что состояние фортификации вокруг Чернигова требует отдельного разбирательства", - написал Брижинский.
Он отметил, что обратился в Совет обороны области с ходатайством рассмотреть результаты проверки фортификации на одном из очередных заседаний.
"От себя скажу, что во время проверок и выездов на локации некоторые вещи меня как военного шокировали. Речь и о качестве материалов и о том, как эти работы выполнили. Ведь за строительство фортификации уплатили из бюджета города", - подчеркнул он.
Строительство фортификационных сооружений
Правительство Украины выделило 17,5 млрд гривен на строительство оборонительных рубежей, включая инженерные и фортификационные сооружения. Инженеры из Закарпатья строят укрепление в Запорожье, несмотря на российские атаки.
В начале апреля президент Владимир Зеленский посетил Черниговскую область, где проверил строительство фортификационных сооружений.
Также Зеленскому был представлен отчет от главы правительства Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. По его словам, речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров .
В мае 2024 года Министерство обороны сообщило о завершающей стадии работ по строительству фортификаций в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.
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