Жителів Чернігівської області попередили про активізацію російських розвідувальних дронів

"Ворог в агонії. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - написав він.

За його словами, керівник профільного Департаменту ОДА повідомив, що , у Сеймі спостерігається нова пляма, однак вона не несе такої загрози, як попередня. Стан води в річках Сейм та Десна поступово покращується

Крім того, у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах тліють торфовища, подекуди – лісові ділянки. У частині випадків займання сталося через обстріли.

"Ця ж обставина не дає оперативно гасити. Відтак на території майже всієї області спостерігається висока задимленість", - написав він та додав, що за тиждень в області відселено 149 місцевих мешканців.