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Веерные отключения в Киеве сегодня будут: график

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Киев, Вторник 11 октября 2022 18:15
Веерные отключения в Киеве сегодня будут: график Фото: Веерные отключения в Киеве сегодня будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве сегодня, 11 октября, планируется использовать аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для проведения восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня вечером в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них", - говорится в сообщении.

По словам Укрэнерго, введение таких мер связано с необходимостью разгрузить энергетическую инфраструктуру для быстрого проведения восстановительных работ.

Пресс-служба ДТЭК Киевские электросети ("Киевэнерго") сообщила, что временно ограничивается электроснабжение в части 3-й очереди и опубликовали следующий график:

  • 1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00;
  • 2 очередь – с 12:00 до 16:00;
  • 3 очередь – с 16:00 до 20:00.

Напомним, что ранее в Киеве на сегодняшний день отменили веерные отключения.

Ранее стало известно, что веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

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