Социологи выяснили, как украинцы отнеслись к операции ВСУ в Курской области

Большинство украинцев (58%) поддержали операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, которая началась в августе 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Респондентов спрашивали, как они относятся к тому, что украинские войска ведут боевые действия не только на территории Украины, но и России. Отнеслись к этому отрицательно 20% опрошенных, 7% – безразлично, и 16% не определились.

Положительно к этому относятся большинство (65%) тех респондентов, которые верят в победу Украины (отрицательно - только 15%), тогда как не верящие в победу относятся к этому чаще негативно (соответственно 22% и 50%).

Также чаще негативно к этому относятся те, кто сочтет победой прекращения войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения (соответственно 29% и 47%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.